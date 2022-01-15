Meksika'nın en aktif yanardağı Popocatepetl'ide bir günde ikinci kez patlama meydana geldi.

Yanardağın havaya yaydığı kül bulutu ve lav kilometrelerce uzaktan görüldü.



Patlamanın etkisiyle lav ve kül çıkışı oldu, küçük çaplı volkanik deprem de gerçekleşti.



Kül bulutu nedeniyle bölgede kül yağışının olabileceği uyarısı yapıldı.

Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı

Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor.

Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında faaliyetlerinde artış görülen Popocatépetl Yanardağı, Manchester Üniversitesinden bilim adamlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde patlaması beklenen yanardağlar listesinde beşinci sırada.

Öte yandan en son 2 Ocak tarihinde patlama gerçekleşen Popocatepetl Yanardağı’nda, geçtiğimiz Eylül ayında üç, Ekim’de iki, Aralık ayında ise üç kez patlama meydana gelmişti.