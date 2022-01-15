Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
New Jersey'de kimyasal madde üretim fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
ABD'nin New Jersey eyaletindeki Passaic kentinde bulunan bir kimyasal madde üretim fabrikasında yangın çıktı. Alarm seviyesi 11'e yükseltildi.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki Passaic kentinde bulunan bir kimyasal madde üretim fabrikasında çıkan yangının ardından alam seviyesi 11'e yükseltildi.
Belediye Başkanı ilk belirlemelere göre 45 tondan fazla bitmiş klor peletinin zarar gördüğünü söyledi.
En az bir itfaiyecinin yaralandığını duyuruldu. Yangına müdahale sürüyor.
Sıradaki Haber
CIA'nın Ukrayna askerlerini Rusya'ya karşı eğittiği iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz