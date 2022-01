Twitter hesabından İsrail güçlerinin Ramallaha'a bağlı Celceliye köyüne düzenlediği baskında gözaltına aldığı Ömer Abdulmecid Esad'ın öldürmesine ilişkin paylaşımda bulunan Newman, "İsrail askerlerinin 80 yaşındaki bir Filistinli-Amerikalıyı sürükleyip dövdüğü, yerde bıraktığı ve adamın daha sonra orada kalp krizinden öldüğüne dair haberlerden derinden rahatsızım." ifadesini kullandı.

I am deeply disturbed by reports of Israeli troops dragging, beating and leaving an 80-year-old Palestinian-American on the ground, where he later died of a heart attack.



I echo the @StateDept in demanding a full investigation into this incident. https://t.co/DLd9B8fNYi