Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail askerlerinin darbettiği yaşlı Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail askerlerinin şiddetine maruz kalan 80 yaşındaki Filistinli yaşamını yitirdi.
Ramallah’a bağlı Celciliya Beldesi Belediye Başkanı Fuad Fattum, Galgalya köyüne baskın düzenleyen İsrail güçlerinin Ömer Abdulmecid Esad'ı darbederek gözaltına aldığını açıkladı.
İsrail askerlerinin bir süre sonra köyden ayrıldığını aktaran Fattum, köylülerin yaşlı Filistinliyi inşaat halindeki bir evde yerde bulduklarını dile getirdi.
Fattum, köy halkı tarafından Ramallah'taki bir hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Esad'ın kurtarılamadığını söyledi.
İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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