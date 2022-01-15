Kurduğu ve yöneciliğini yaptığı mobil ödeme şirketi Square’in ismini Block olarak değiştiren Jack Dorsey Bitcoin madencilik sistemi planlarını açıkladı.

Dorsey twitter hesabından “Resmi olarak açık bir Bitcoin madenciliği sistemi kuruyoruz” diye yazdı.

Dorsey konuyla ilgili Ekim ayında “Madencilik herkes için erişilebilir değil. Ancak Bitcoin madenciliği, bir teçhizatı bir güç kaynağına takmak kadar kolay olmalı” diye tweet atmıştı.

Block Donanım Genel Müdürü Thomas Templeton, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin madenciliğini daha yaygın ve verimli hale getirmek istediklerini söyledi.

Block’un Bitcoin madencilik sistemi

Bitcoin madenciliği çok fazla enerji harcayan pahalı bir sistem.

Block şirketi bu durumların nasıl kolaylaştırılabileceği üzerinde çalışıyor. Donanım mühendisleri ve yazılım tasarımcıları ekibi oluşturan şirket sistemi daha basitleştirmenin yollarını arıyor.

Templeton sosyal medya hesabından “Çoğu insan için madencilik teçhizatı bulmak zor. Herkesin, herhangi bir yerde, kolayca bir madencilik teçhizatı satın alabilmesini nasıl sağlayabiliriz? Sadece çalışan bir şey inşa etmek istiyoruz. Bunu gerçeğe dönüştürmek için neyi basitleştirmeliyiz?” diye yazdı.