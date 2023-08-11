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Dünya
AA 11.08.2023 00:34

Biden yönetimi 40 milyar dolarlık fona Kongre'den onay istedi

Joe Biden yönetimi, başta Ukrayna'ya verilen destek, afet yardımı ve sınır ile göçmen sorunlarıyla mücadele kapsamında ek finansman sağlayabilmek için Kongre'den 40 milyar dolarlık ek acil durum fonunu onaylamasını talep etti.

Biden yönetimi 40 milyar dolarlık fona Kongre'den onay istedi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Shalanda Young, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'e gönderdiği mektupta, 40 milyar dolarlık acil durum fonuna "üç grup kritik ihtiyacı" karşılamak için gerek duyulduğuna işaret etti.

Young, şunları kaydetti:

"Kongre'yi, Ukrayna halkının anavatanını savunmasına ve dünya çapında demokrasiye olan bağlılığımızı sürdürmek; afetlerle müdahale için gerekli olan miktar konusundaki açığı gidermek ve kontrol edilemeyen yangınlarla mücadele eden itfaiyecilerimizi yeterince desteklemek; fentanil kaçakçılığıyla mücadele etmek ve ABD'nin güneybatı sınırındaki insani ve sınır güvenliği durumuna yanıt verme konusundaki ilerlememizi sürdürmek için talep edilen ek finansmanı sağlamak üzere hızla harekete geçmeye çağırıyorum."

Kongre'nin onaylaması halinde fonun 24 milyar dolar kadarlık kısmının Ukrayna'ya yardım ve diğer uluslararası ihtiyaçlar, 12 milyar doları afetle mücadele, 4 milyar dolar kadarının ise sınır ve göç sorunlarıyla mücadele için kullanılması planlanıyor.

Diğer yandan ABD Kongresindeki bazı Cumhuriyetçiler ek bütçe talebine tepki göstererek, fonu desteklemeyecekleri mesajını verdi.

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