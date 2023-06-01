Çok Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.06.2023 21:35

Biden: Yapay zeka gibi gelişen teknolojiler çatışmaların karakterini değiştirebilir

ABD Başkanı Joe Biden, yapay zeka ve üç boyutlu baskı gibi gelişmekte olan teknolojilerin, çatışmaların doğasını değiştirebileceğini söyledi.

Biden: Yapay zeka gibi gelişen teknolojiler çatışmaların karakterini değiştirebilir
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

ABD Başkanı Joe Biden, Colorado'da, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde konuştu.

"Rusya'nın saldırganlığından" Çin'le rekabete, iklim krizinden gıda güvensizliği ve doğal afetlere kadar artan zorluklara işaret eden Biden, dünyanın hızla değiştiğini belirterek, yeni teknolojilere ve yapay zekada yaşanan gelişmelere dikkati çekti.

AB'den çalışanlarına: Kritik işlerde yapay zeka kullanmayın
AB'den çalışanlarına: Kritik işlerde yapay zeka kullanmayın

Yapay zeka vurgusu

Joe Biden, yapay zeka ve üç boyutlu baskı teknolojisi gibi gelişmekte olan teknolojilerin, çatışmaların doğasını değiştirebileceğini dile getirerek, bilim insanlarının, yapay zekanın insanın düşünme biçimini alt edebileceğinden endişelendiğini kaydetti. Biden, bu nedenle bu konuda "yapacak çok şey" olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, yapay zeka kaynaklı riskler konusunda uyardı
Uzmanlar, yapay zeka kaynaklı riskler konusunda uyardı

Ukrayna'ya verilen küresel destek

Diğer ülkelerle olan ortaklıklarının, ABD'nin gücünü artırdığını ve kendilerini daha etkin kıldığını anlatan Biden, bu kapsamda ABD öncülüğünde Ukrayna'ya verilen küresel desteğe işaret etti.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "NATO'nun çökeceğine" dair görüşünde yanıldığını söyleyerek, bunun aksine çok sayıda ülkenin bir araya gelerek Ukrayna'ya destek verdiğinden ve bu ülkeye yapılan "tarihi" askeri yardımlardan bahsetti.

ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Çin ile de çatışmayı değil rekabeti gözettiklerini yineleyen Biden, "Çin ve ABD, iklim gibi bazı küresel sorunları çözebileceğimiz alanlarda birlikte çalışabilmelidir. Ancak güçlü rekabete de hazırız." dedi.

"İsveç NATO'ya üye olacak, söz veriyorum"

Biden, ülkesinin, dünyanın her yerinde ortaklıklarını geliştirdiğini savunarak, Hint-Pasifik'te Japonya ve Güney Kore ile gelişen ilişkilerin yanı sıra AUKUS ve Quad ittifaklarını örnek verdi.

NATO ittifakının da daha dinamik ve birlik halinde olduğunu kaydeden Biden, "En yeni müttefikimiz Finlandiya ile yakında da İsveç'in bir an önce ittifaka katılmasıyla (NATO) şimdi daha güçlü. Bu (İsveç'in üyeliği) gerçekleşecek. Size söz veriyorum." diye konuştu.

ETİKETLER
Yapay Zeka ABD Joe Biden
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan'da 32 milyon kişinin yarıya yakını yabancı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:23
Hakkari kilimi tescillendi
22:31
ABD Büyükelçisi Jeffrey, TRT Haber'e konuştu: İkili ilişkileri nasıl bir gelecek bekliyor?
22:04
5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
22:01
Kargo aracı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
22:23
Birçok ilde sağanak sele dönüştü: Evler, yollar ve tarım arazileri su altında kaldı
21:46
Fahrettin Altun: Millet İttifakı, aşırı sağ ve aşırı solun koalisyonu
Ukraynalı çocuklar 'Dünya Çocuk Günü'nü savaşın gölgesinde yaşıyor
Ukraynalı çocuklar 'Dünya Çocuk Günü'nü savaşın gölgesinde yaşıyor
FOTO FOKUS
ABD Büyükelçisi Jeffrey, TRT Haber'e konuştu: İkili ilişkileri nasıl bir gelecek bekliyor?
ABD Büyükelçisi Jeffrey, TRT Haber'e konuştu: İkili ilişkileri nasıl bir gelecek bekliyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ