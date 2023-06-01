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Dünya
AA 01.06.2023 21:30

Fransız sözcü: Erdoğan'ı tebrik eden Macron ilişkileri ilerletmek istiyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkçe ve Fransızca tebrik mesajının, Fransa-Türkiye ilişkilerinin ilerletilmesi arzusunu ortaya koyduğunu söyledi.

Fransız sözcü: Erdoğan'ı tebrik eden Macron ilişkileri ilerletmek istiyor
[Fotoğraf: Arşiv]

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, bakanlığın haftalık basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun sonucu ile Türkiye ve Fransa ikili ilişkilerinin geleceğine ilişkin değerlendirmesini sorulması üzerine Legrendre, Macron'un Türkiye'deki seçim hakkında açıklama yaptığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştüğünü anımsattı.

Legendre, Macron'un, Fransa ve Türkiye'nin, Avrupa'ya barışın geri gelmesi, Avrupa Atlantik ittifakının geleceği ve Akdeniz'deki zorluklar gibi birlikte üstesinden geleceği derin meselelerin olduğunu belirttiğini hatırlattı.

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu
Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu

Anne-Claire Legendre, Macron'un, Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini ve Fransa-Türkiye ilişkilerini ilerletmek istediğini vurguladığını aktardı.

Legendre, Erdoğan ve Macron'un yakın zamanda görüşmek konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

"Asılsız açıklamalara alıştık"

Anne-Claire Legendre'a ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, "Fransa'nın, hiçbir ülkeyi insan haklarına uymadığı ve demokratik özgürlüklerin gerilediği konusunda eleştirme hakkının olmadığı" yönündeki ifadeleri soruldu.

Legendre, "Asılsız açıklamalara alıştık" diyerek, Rus yetkililer hakkında savaş suçları, insanlığa karşı suçlar nedeniyle yakalama kararları çıkarıldığını anımsattı ve Zaharova'nın insan haklarından bahsetmek için çok kötü pozisyonda olduğu değerlendirmesini yaptı.

Zaharova, söz konusu ifadeleri, geçen hafta Paris'te TotalEnergies hissedarlarının yıllık genel kurul toplantısının düzenlendiği binanın önünde eylem yapan çevrecilere karşı polisin kullandığı biber gazına tepki olarak kullanmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström Paris'e gelecek

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın bugün Norveç'te düzenlenen gayriresmi nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştüğünü belirten Legendre, Billström'ün, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Paris'e geleceğini kaydetti.

Legendre, Colonna'nın 27 Haziran'da Paris'te 3 Baltık ülkesi dışişleri bakanlarıyla görüşeceğini ifade etti.

Kosova'nın kuzeyindeki gerilime de değinen Legendre, bu ülkedeki durumun endişe verici olmaya devam ettiğini vurguladı.

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