Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.05.2023 17:05

AB'den çalışanlarına: Kritik işlerde yapay zeka kullanmayın

Avrupa Birliği Komisyonu, çalışanlarından kritik işlerde ChatGPT gibi yapay zeka sohbet robotlarını kullanmamalarını istedi.

AB'den çalışanlarına: Kritik işlerde yapay zeka kullanmayın
[Fotograf: Reuters]

Politico internet sitesinin haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, personelinin son dönemde kullanım alanı hızla yaygınlaşan sohbet robotu ChatGPT ve Bard gibi çeşitli yapay zeka teknolojilerinin kullanımına sınırlamalar getiren yeni kurallar hazırladı.

Yeni kurallar, çalışanlara çevrim içi yapay zeka araçlarının riskleri ve sınırlamaları ile Komisyon'un çalışma faaliyetlerinde bunların güvenli kullanımına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Çağrı bu kez doktorlardan geldi: Yapay zekayı durdurun
Çağrı bu kez doktorlardan geldi: Yapay zekayı durdurun

Bu çerçevede, yapay zeka aracı kullanırken kamuya açık olmayan bilgiler paylaşılamayacak veya ifşa edilemeyecek.

Yapay zekanın vereceği yanıtların yanlış veya taraflı olabileceği konusunun farkında olunacak.

Yapay zekanın fikri mülkiyet haklarını ihlal edip etmediği konusu da göz önünde bulundurulacak.

Uzmanlar, yapay zeka kaynaklı riskler konusunda uyardı
Uzmanlar, yapay zeka kaynaklı riskler konusunda uyardı

Yapay zeka tarafından üretilen bilgiler asla resmi belgelere kopyalanıp yapıştırılmayacak.

Özellikle kritik ve duyarlı süreçler üzerinde çalışırken yapay zeka araçları kullanılmayacak.

AB'nin henüz ChatGPT veya benzeri yapay zeka sistemleriyle ilgili bir düzenlemesi bulunmuyor ancak AB Komisyonu, 2 yıl önce yapay zeka konusunda yeni kurallar çerçevesini içeren ilk yasal düzenleme teklifini hazırlayıp üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'na (AP) sunmuştu. Bu teklif, yapay zeka sistemlerinin kullanımında birtakım sınırlama ve şeffaflık kuralları getiriyordu.

Komisyon'un yasa teklifinde, yapay zeka sistemleri kabul edilemez "risk", "yüksek risk", "sınırlı risk" ve "minimum risk" olmak üzere 4 ana gruba ayrılıyordu.

AB yapısı içinde bu düzenleme üzerinde çalışmalar devam ediyor.

ETİKETLER
Yapay Zeka Avrupa Birliği ChatGPT
Sıradaki Haber
Myanmar’da mahkeme, 3 yıl hapis cezası bulunan gazeteciye 10 yıl daha hapis cezası verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:18
12 ilde terör örgütlerine operasyon: 20 gözaltı
17:14
Yağışlar ne zaman azalacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı...
17:12
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
17:07
Myanmar’da mahkeme, 3 yıl hapis cezası bulunan gazeteciye 10 yıl daha hapis cezası verdi
17:01
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Erdoğan gönlümüzde taht kurdu
16:56
Ankara'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 12 gözaltı
Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sele neden oldu
Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sele neden oldu
FOTO FOKUS
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Erdoğan gönlümüzde taht kurdu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Erdoğan gönlümüzde taht kurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ