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Dünya
AA 31.05.2023 16:19

Fransa, Kuzey Kore'nin başarısız askeri casus uydusu fırlatma girişimini kınadı

Fransa, Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak yaptığı başarısız askeri casus uydusu fırlatma denemesini şiddetle kınadığını açıkladı.

Fransa, Kuzey Kore'nin başarısız askeri casus uydusu fırlatma girişimini kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin bu girişimle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarını açıkça ihlal ettiği belirtildi.

Konseyin, 2006'dan bu yana birçok defa Kuzey Kore'yi, ateşleme sistemi dahil, nükleer silah taşımak için tasarlanmış balistik füzelerle ilgili faaliyetlerde bulunmamaya çağırdığı hatırlatılan açıklamada, "uydu fırlatma girişiminin, ülkenin kaygı verici balistik füze fırlatma programına katkı sağladığına" işaret edildi.

Açıklamada, "Fransa, Kuzey Kore'yi istikrarsızlaştırıcı eylemlerine derhal son vermeye, yükümlülüklerini gecikmeden yerine getirmeye ve müzakere masasına geri dönmeye çağırıyor." ifadesine yer verildi.

Kuzey Kore'nin verdiği nükleer silah geliştirmemeye yönelik taahhütlerine uyması çağrısı yapılan açıklamada, Fransa'nın Avrupalı ve uluslararası müttefikleriyle BMGK kararlarının uygulanması konusunda seferber olacağına dikkat çekildi.

Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde yaptığı askeri uydu fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirilmişti.

BMGK, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapmasını yasaklamıştı.

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Fransa Kuzey Kore
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