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Dünya
TRT Haber 31.05.2023 17:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Erdoğan gönlümüzde taht kurdu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim sonuçlarını "Milli siyaset açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesi önemliydi" sözleriyle değerlendirdi. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda kararlı duruşun devam edeceği mesajını verdi. KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesiyle rahat bir nefes aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin ardından gözler Doğu Akdeniz’e ve Kıbrıs’a çevrildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Haber'e konuştu.

Erdoğan’ın liderliğinde Kıbrıs Türk halkının huzur içerisinde yoluna devam edeceğini söyledi.

"Erdoğan dünyanın gözünün içine baka baka Kıbrıs Türklerini konuştu"

Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de, KKTC’nin tanınması için yaptığı çağrıyı hatırlattı:

"Dünyanın gözünün içine baka baka Kıbrıs Türklerine uygulanmakta olan bütün bu ambargoların bir zulüm niteliğinde olduğunu, bunun hiç onların prensiplerine yakışmadığı çelişki arz ettiğini ve KKTC’nin artık tanınma zamanının geldiğini orada bunu söylemesi bizim için tarihi konuşmaydı."

Tatar, KKTC’nin Türk Devlet Teşkilatında gözlemci üye statüsüne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabasıyla sahip olduğunun altını çizdi:

"Özbekistan’da Türk Devletleri Teşkilatı’na bizlerin gözlemci statüsünde üye olabilmemiz için gösterdiği gayret ortaya koyduğu irade ve bizi oraya kabul ettirebilmesi bütün uluslararası camianın tepkisine rağmen orada bu ağırlığını kişisel karizmasını koyarak bunları başarması Kıbrıs Türk halkının gönlünde taht kurmuştur."

KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye oldu
KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye oldu

"Erdoğan'ın seçilmesiyle raat bir nefes aldık"

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, Erdoğan’ın seçilmesiyle rahat bir nefes aldıklarını kaydetti.

"Sözü dinlenen düşüncesi sorulan saygı gösterilen bir Türkiye var bir anavatanımız var, gurur duyarız. Sayın Erdoğan da sadece Türkiye Cumhurbaşkanı değil, bir dünya lideri konumundadır."

KKTC Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda kararlı duruşun da devam edeceğinin göstergesi olduğunu vurguladı ve "Kendimizi güvende hissediyoruz" dedi.

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