Macron, Kosova'da yaşanan gerilimden yerel makamları sorumlu tuttu

Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya resmi ziyaret düzenleyen Macron, Slovak mevkidaşı Zuzana Caputova ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, ziyaretin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yılı kapsamında yapıldığını aktardı.

Slovakya'nın Fransa'nın güvenli bir ortağı, Avrupa Birliği (AB) ve NATO nezdinde dost ülke olduğunu ifade eden Macron, iki ülkenin 2008'den bu yana stratejik ortaklıklarının bulunduğunu söyledi.

Macron, görüşmede iki ülke arasında 2027'e kadar sürecek bir eylem planı kabul ettiklerini kaydetti.

Slovak mevkidaşı ile Ukrayna-Rusya Savaşı bağlamında Avrupa'daki güvenlik durumunu ele aldıklarını aktaran Macron, Slovakya'ya Ukraynalılara yaptığı yardımlar için teşekkür etti.

Çinlilere güneş enerjisinde alan kaptırma pişmanlığı

Fransa'nın sıfır karbon alanında en uyumlu enerjiye sahip Avrupa ülkelerinden biri olduğunu savunan Macron, nükleer enerji konusunda Fransa ve Slovakya'nın ortak projeler geliştireceğine işaret etti.

Macron, Avrupa'nın güneş enerjisi ve panelleri üretimini terk ederek bu alanı Çinlilere kaptırmakla hata ettiği yorumunu yaptı.

Fransız Cumhurbaşkanı, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerilimde yerel makamların sorumluluğunun bulunduğunu belirterek hükümetin imzalanan anlaşmalar ile Avrupa arabuluculuğu altında başlatılan sürecin aksine hareket ettiğini söyledi.

Kosova makamlarına katılımın neredeyse hiç olmadığı bir ortamda seçim düzenlemenin hata olacağı uyarısında bulunduklarını ifade eden Macron, yarın Moldova'da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu'nun toplantısı kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bu konuyu görüşmek istediğini vurguladı.

Slovakya'da 400 Fransız firma faaliyet gösteriyor

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da Fransa ile ülkesi arasındaki işbirliğinin özel bir kapsamda ilerlediğini belirterek Slovakya'da enerji sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren 400 Fransız firması olduğunu söyledi.

Fransa ile nükleer ve hidrojen alanlarında projeler yürüttüklerini ve anlaşmalar imzaladıklarını aktaran Caputova, Rus enerjisine bağlı kalmamak için nükleer yatırımların ülkesi için hayati olduğuna dikkati çekti.

Macron ile bölgedeki durumun yanı sıra AB değerlerini savunmak için "hukuk devleti", "hürriyet", "medeni hukuk" gibi meseleleri ele aldıklarını kaydeden Caputova, Fransız mevkidaşı ile NATO'nun doğu kanadının tahkim edilmesi konusunu da görüştüklerini ifade etti.

​​​​​​​Caputova Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede ise Ukrayna ile ülkesinin müttefik olduğunu, bu ülkeye sığınmacı ve askeri yardım gibi meselelerde bütün meşru imkanlarını seferber ettiklerini anlattı.

Slovak Cumhurbaşkanı, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerilime ilişkin ise "Düzensizlik ve şiddet Avrupa'da kabul edilebilir değil." diye konuştu.