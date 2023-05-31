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Dünya
AA 31.05.2023 14:44

Letonya'da Dışişleri Bakanı Rinkevics ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, cumhurbaşkanı seçimini birinci sırada tamamladı.

Letonya'da Dışişleri Bakanı Rinkevics ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu

Üç turun da aynı gün yapıldığı ve üç adayın yarıştığı seçimde, Rinkevics, Letonya'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı olabilmek için mecliste bulunan 100 milletvekilinden en az 51'inin oyunun alınması gereken seçimde, adaylardan Uldis Pilens ilk turda 25, Rinkevics 42, Elina Pinto ise 10 oy aldı. İkinci turda da adaylar aynı sayıda oy alabildi.

İkinci turun ardından aday sayısı ikiye düştü. Üçüncü turda, Rinkevics 52 oy alırken, Pilens ise 25 oyda kaldı.

Böylece Rinkevics seçimi birinci tamamlayarak Letonya'nın yeni cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı.

Letonya'nın mevcut Cumhurbaşkanı Egils Levits, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir sonraki Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'i tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı'mıza ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük sorumluluk düşmektedir. Letonya'nın gelecek 4 yıl emin ellerde olacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Letonya Cumhurbaşkanı Levits'in görev süresi 8 Temmuz'da dolacak.

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