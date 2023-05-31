Bali'de araç kiralama şirketinin sahibi, kripto parayla ödeme kabul ettiği için gözaltına alındı

Bali Polisi Siber Suçlarla Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Bali Adası'nda alışveriş işlemlerinde kripto para kullanıldığına dair artan sayıda ihbar aldıktan sonra soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bali Polisi Suç Soruşturma Birimi Şefi Nanang Prihasmoko, yaptığı açıklamada, polisin kripto parayla ödemeler yapan gizli bir ağı ortaya çıkarmak için Telegram uygulamasından müşteri gibi davranarak araç kiralama grubuna katıldığını ve şirket sahibi şüpheliyle temasa geçtiğini kaydetti.

Ödeme yapmak için Jimbaran şehrindeki şirket sahibinin kripto cüzdanı adresinin istendiğini aktaran Prihasmoko, bunun ardından kiralamayı gerçekleştirmek için bir görüşme ayarladıklarını dile getirdi.

Prihasmoko, görüşmede şu an ismi açıklanmayan şirket sahibinin gözaltına alındığını belirterek polisin, işlemlerde kullanıldığı düşünülen cep telefonuna, SUV araca, kripto hesabına, Telegram hesabına ve ATM kartına el koyduğunu aktardı.

Bali polisi sözcüsü Stefanus Satake Bayu Setianto da açıklamasında, araç kiralama şirketinin sahibinin, mart ayından bu yana adadaki yabancı uyruklulardan kripto para kabul ettiğini söyledi.

Endonezya yasalarına göre, ödemelerinde veya mali işlemlerinde Endonezya rupisini kullanmadan işlem yapanlar bir yıla kadar hapis ve 13 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.