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Dünya
AA 31.05.2023 13:44

Sudan basını, ordunun Cidde müzakerelerine katılımı askıya aldığını yazdı

Sudan medyası, ordunun, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile Suudi Arabistan'da yürütülen, Riyad ve Washington tarafından desteklenen Cidde müzakerelerine katılımı askıya aldığını iddia etti.

Sudan basını, ordunun Cidde müzakerelerine katılımı askıya aldığını yazdı
[Fotograf: AFP]

Rakuba Online haber sitesi, Sudan ordusunun Cidde müzakerelerine katılımı askıya aldığını yazdı.

Haber, "El Ceride" ve "Radio Dabanga" gibi çok sayıda internet sitesinde de yer alırken, ordu ya da paramiliter grup HDK'den resmi açıklama yapılmadı.

HDK, dün, Suudi Arabistan ve ABD'nin, ateşkesin sağlanmasıyla ilgili çabalarını desteklediklerini açıklamıştı.

Ateşkese rağmen dün başkent Hartum ve çevresi ile güneydeki Ubeyd kentinde şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Bu sabah itibarıyla başkentten aralıklı olarak çatışma sesleri gelmeye devam ederken savaş uçaklarının başkent şemalarında uçtuğu görülüyor.

Kısa vadeli ateşkes

Taraflar, ABD ve Suudi Arabistan aracılığında 20 Mayıs'ta, 22 Mayıs Pazartesi 21.45'ten itibaren geçerli olmak üzere bir haftalık ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkes yürürlüğe girdikten bir gün sonra Sudanlı generallerin son ateşkese uymamaları halinde yaptırımlarla yüzleşecekleri uyarısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan ve ABD, tarafların, 29 Mayıs'ta ateşkes anlaşmasını 5 gün daha uzatma konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İlan edilen ateşkesler süresince çatışmalar sürmüştü. İki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

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