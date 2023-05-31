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Dünya
AA 31.05.2023 13:26

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi 4 Temmuz’da yapılacak

Hindistan'ın ev sahipliğinde yapılacak bu yılki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi 4 Temmuz'da video konferans yoluyla gerçekleştirilecek..

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi 4 Temmuz’da yapılacak

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl Özbekistan'ın Semerkant şehrinde üye ülke liderlerinin tam katılımı ile yüz yüze yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi, bu yıl 4 Temmuz'da Hindistan’ın ev sahipliğinde video konferans yolu ile düzenlenecek.

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Zirveye, örgüte üye ülkeler, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın yanı sıra İran, Belarus ve Moğolistan'ın gözlemci ülke olarak davet edildiği belirtildi.

Zirvenin neden video konferans ile yapılacağına ilişkin bilgi verilmezken, kararın üye ülkeler ile istişare edilerek alındığı kaydedildi.

Şangay İşbirliği Örgütü

Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak "Şangay Beşlisi" adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şangay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kurulmuştu.

Özbekistan'ın 2001'de katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şangay Beşlisi'nin adı "Şangay İşbirliği Örgütü" olarak değiştirilmişti. Pakistan ve Hindistan da daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edilmişti.

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Şanghay İş birliği Örgütü (ŞİÖ) Hindistan Çin Rusya Kazakistan Kırgızistan Pakistan Tacikistan
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