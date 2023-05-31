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Dünya
AA 31.05.2023 13:01

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısı: En az 15 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Beni şehrinde isyancıların saldırısında en az 15 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısı: En az 15 ölü
[Temsili fotoğraf: AFP]

Ulusal basındaki haberlere göre, Beni'ye bağlı Kainama mevkisinde isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) üyeleri sivillere yönelik saldırı düzenledi.

En az 15 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda 9 sivil de kayboldu.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, 100 binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

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