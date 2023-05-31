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Dünya
Reuters 31.05.2023 12:48

Kremlin: Putin ve Erdoğan yakın gelecekte görüşecek

Kremlin Vladimir Putin ile Tayyip Erdoğan'ın bir görüşme yapacaklarını açıkladı. Ancak görüşmenin ne zaman ve nerede yapılacağı henüz kararlaştırılmadı.

Kremlin: Putin ve Erdoğan yakın gelecekte görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin sorusu üstüne, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘öngörülebilir gelecekte’ yüz yüze görüşmeyi planladıklarını kaydetti.

“Putin, Erdoğan’ı seçim zaferi, yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmiş olması nedeniyle tebrik etmek için aradığında, her iki lider de öngörülebilir gelecekte ikili bir görüşme gerçekleştirme niyetinde olduklarını teyit ettiler” diyen Peskov, söz konusu görüşmenin nerede ya da ne zaman gerçekleşeceğinin belirlenme aşamasında olduğunu ekledi:

“Bu görüşmenin nerede olacağını ve ne zaman gerçekleşeceğini iki liderin programlarına göre kararlaştırmak gerekecek. Fakat böyle bir anlaşma var ve bu görüşmenin hazırlığını yaptığımızı söyleyebilirim.”

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