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Dünya
AA 31.05.2023 12:44

Güney Kore'de cep telefonlarına "tahliyeye hazır olun" mesajı

Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişiminin ardından, Güney Kore'nin başkenti Seul'de cep telefonlarına yanlışlıkla "tahliyeye hazır olun" mesajı gönderildi.

Güney Kore'de cep telefonlarına "tahliyeye hazır olun" mesajı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının Kuzey Kore'nin uydu fırlatma girişiminde bulunduğunu duyurmasının ardından, Seul şehir yönetimi cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi.

"Tahliyeye hazır olun" içerikli mesajdan yaklaşık 20 dakika sonra, İçişleri Bakanlığı aynı telefonlara mesajın "yanlışlıkla" atıldığı yönünde bildirim gönderdi.

Kamuoyunda endişeye yol açtığı ve uyarı mesajında ne olup bittiğini açıkça ifade etmediği için şehir yönetimi eleştirilerin odağı oldu.

Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon, "karışıklık" için özür dilerken uyarının yanlışlıkla yapılmadığını, bakanlıktan gelen bildirim üzerine mesajın düzenlendiğini savundu.

Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde yaptığı askeri uydu fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirilmişti.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapmasını yasaklamıştı.

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