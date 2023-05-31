Çok Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.05.2023 11:41

İngiltere'nin Brexit sonrası ilk serbest ticaret anlaşmaları bugün devreye giriyor

İngiliz hükümetinin açıklamasına göre, Avustralya ve Yeni Zelanda ile serbest ticaret anlaşmaları bu geceden itibaren yürürlükte olacak.

İngiltere'nin Brexit sonrası ilk serbest ticaret anlaşmaları bugün devreye giriyor
[Fotograf: Reuters]

İngiltere'nin Brexit sonrası ilk serbest ticaret anlaşması olma özelliği taşıyan anlaşmalar kapsamında söz konusu ülkelere tüm mal ihracatı üzerindeki gümrük vergileri kaldırılacak.

Anlaşmaların, ülkeler arasındaki dijital ticareti artırması hedeflenirken, İngiltere'deki tüketiciler için de daha rekabetçi fiyatlar oluşturması bekleniyor.

Serbest ticaret anlaşmalarıyla İngiltere'nin Avustralya ile ikili ticaretinin yüzde 53, Yeni Zelanda ile yüzde 59 artacağı öngörülüyor.

İngiltere'nin Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch, "bugünün tarihi bir an" olduğunu belirterek, ülkenin her yerindeki işletmelerin bu fırsatlardan yararlanacağını ve anlaşmaların ekonomik büyümeye katkısı olacağını kaydetti.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Avustralya'da "Mecliste Yerli Sesi" referandumu teklifi Temsilciler Meclisinden geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:44
Güney Kore'de cep telefonlarına "tahliyeye hazır olun" mesajı
12:44
Rusya: Ukrayna'ya ait son savaş gemisi imha edildi
12:35
İstanbul Havalimanı'nda 205 milyondan fazla yolcu seyahat etti
12:18
Kontrolden çıktı ağaçlara çarpıp şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
12:05
Şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan 11 şüpheli yakalandı
11:56
Kesin seçim sonuçları en geç yarın açıklanacak
Endonezya'nın teraslı tarlaları
Endonezya'nın teraslı tarlaları
FOTO FOKUS
Suudi Arabistan'da kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi
Suudi Arabistan'da kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ