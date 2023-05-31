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Dünya
İHA 31.05.2023 11:50

Suudi Arabistan'da kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi

Suudi Arabistan'ın Hafar El Batin kentinde etkili olan kum fırtınası, hayatı durma noktasına getirdi. Halka güvende kalmaları için evlerinden çıkmamaları ve araç sürücülerine yolculuk esnasında dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Suudi Arabistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Hafar El Batin kentinde kum fırtınası nedeniyle gökyüzü kumla kaplandı.

Kum fırtınasının etkili olduğu bölgede trafik de durma noktasına geldi.

Şehrin Rafha bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezi de kum bulutları ile doldu.

"Evden çıkmayın" uyarısı

Yoğun kum bulutunun alışveriş merkezinin içine girmesiyle alışveriş yapanlar da kumların girmediği alanlara kaçmaya çalıştı.

Yaralı sayısının açıklanmadığı fırtınada yerel yetkililer halka güvende kalmaları için evlerinden çıkmamaları ve araç sürücülerine yolculuk esnasında dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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Suudi Arabistan'da kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi
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