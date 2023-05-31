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Dünya
AA 31.05.2023 11:26

Avustralya'da "Mecliste Yerli Sesi" referandumu teklifi Temsilciler Meclisinden geçti

Avustralya'da yerli halkın anayasada tanınması ve Parlamentoda daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan "Mecliste Yerli Sesi" referandumu teklifi Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

Avustralya'da "Mecliste Yerli Sesi" referandumu teklifi Temsilciler Meclisinden geçti
[Fotograf: AP]

Avustralya hükümetinin 30 Mart'ta söz konusu referandumuna ilişkin parlamentonun alt kanadına sunduğu teklif, Genel Kurulda oylandı.

Temsilciler Meclisi, 25 ret oyuna karşılık 121 lehte oyla "Mecliste Yerli Sesi" referandumu teklifini kabul etti.

Avustralya'da Liberal Parti, mecliste teklifin halk oylamasına sunulmasını desteklerken halkın bunu referandumda reddetmesi için kampanya yürütüyor.

Parlamentonun üst kanadı Senato ise teklifi haziranda görüşerek karara bağlayacak.

Söz konusu teklifin kabul edilmesi durumunda Avustralya'da 1999'dan bu yana ilk referandum yapılacak.

Öte yandan, Senatonun büyük bir kısmının ise teklife sıcak baktığı kaydediliyor.

Yerli İşleri Bakanı Linda Burney, referandumun başarıya ulaşmamasına dair herhangi bir tereddüdünün olmadığına işaret ederek, "Evet çıkan bir referandum Avustralya'yı herkese yaklaştıracak. Hikayemizde yeni bir bölüm olacak." ifadelerini kullandı.

Burney, referandumun geçmesinin siyasi olarak farklılık getireceğini vurgulayarak, mevcut sorunların çözümünün yerli halkların "bilgi ve bilgeliğinde" bulunabileceğini belirtti.

Yerliler, Avustralya nüfusunun yüzde 3,2'sine tekabül ederken, geçen yıl 9 yıllık iktidarı devreden Liberal Parti ve Ulusal Parti koalisyonu ise yerliler lehine yapılacak değişikliğin "ırksal bölünmeye" yol açabileceğini iddia ediyor.

Esi Başbakan Scott Morrison da "anayasal risk" oluşturduğu gerekçesiyle teklife itiraz etmişti.

Ekim-aralık aylarında yapılması planlanan referandum kabul edilirse Avustralya Anayasası'nda yerli halklar lehine değişikliklere gidilecek.

"Mecliste Yerli Sesi" referandumu, Avustralya'daki yerli halkların hayatlarını etkileyen yasalar ve politikalar hakkında hükümetin her kademesine doğrudan tavsiyelerde bulunmalarına imkan tanımayı amaçlıyor.

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