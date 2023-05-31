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Dünya
AA 31.05.2023 12:41

Rusya: Ukrayna'ya ait son savaş gemisi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisinin Odessa limanında imha edildiğini açıkladı.

Rusya: Ukrayna'ya ait son savaş gemisi imha edildi
[Fotograf: Reuters]

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Donetsk bölgesinde en yoğun çatışmaların Avdeyevka bölgesinde yaşandığı belirtilen açıklamada, Rus ordusunun bölgeye füze saldırıları düzenlediği ve Ukrayna ordusunun Donetsk’teki Krasnogorovka ve Yasinovataya yerleşim yerlerinden geri çekilmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre Donetsk, Harkov ve Zaporijya bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait çeşitli mühimmat depoları ile Zaporijya'da bir komuta yeri imha edildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’nın Odessa Limanı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin de bilgi verilirken, "29 Mayıs'ta Ukrayna donanmasına ait 'Yuriy Olefirenko' adlı son savaş gemisi, Rus Hava Kuvvetlerinin Odessa Limanı'ndaki savaş gemilerinin iskelesine yaptığı yüksek hassasiyetli silahlı saldırı sonucu imha edilmiştir." ifadesi yer aldı.

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