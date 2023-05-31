Aracıyla çekici rampasına çıkıp metrelerce uçtu

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Valdosta kentindeki otoyolda film sahnelerini aratmayan bir kaza yaşandı.

Hızla gelen aracın sürücüsü, park halindeki çekiciyi fark etmeyip rampasının üzerinden uçtu.

Yaklaşık 36 metre ilerleyen araç, havada takla attıktan sonra yan şeritte seyir halindeki başka bir araca çarptı. Ağır hasar alan araç birkaç metre ilerledikten sonra durabildi. O sırada olay yerinde bulunan polis ekibi, sürücünün yardımına koştu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 24 Mayıs’ta meydana gelen kazada kadın sürücünün ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.