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Dünya
TRT Haber 31.05.2023 13:46

Avrupa'da aşırı sağ tehlikesi: Parti oyları yükselişe geçti

Avrupa'daki aşırı sağ tehlikesi artarak sürüyor. Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD de oylarını artırıyor. Son kamuoyu araştırmalarına göre parti tarihinde ilk kez yüzde 18 oranına ulaştı.

Avrupa'da aşırı sağ tehlikesi: Parti oyları yükselişe geçti

Enerji krizi, hayat pahalılığı ve islam düşmanlığı üzerine kurulu politikalar etkili oldu.

Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ partiler yükselişe geçti..

Almanya İçin Alternatif yükselişi

Aşırı sağ tehlikesinin artarak devam ettiği ülkelerin başında Almanya geliyor.

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi AfD oylarını özellikle doğu eyaletlerinde dikkat çekici oranda artırdı.

Son yapılan kamuoyu araştırmasında partinin oyunun yüzde 18 seviyesine ulaştığı görüldü.

Bu durum aşırı sağ partinin bugüne kadar elde ettiği en yüksek oy oranı oldu.
Partiyi ülkenin en büyük 3'üncü partisi konumuna getirdi.

Söz konusu araştırmada,, AfD'ye "oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 60'dan yüzde 53,9'a geriledi.

Fransa da aşırı sağın oylarının arttığı ülkelerden.

Ülkede 2022 Nisanında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Emmanuel Macron aşırı sağcı Marine Le Pen'i geride bıraktı. Ancak o seçim, "Le Pen ve aşırı sağın oylarını artırdığı tarihi bir seçim" olarak kayıtlara geçti.

Aşırı sağ siyasetin etkin olduğu ülkelerden biri de İsveç.

İsveç Demokratlar Partisi son seçimde aldığı yüzde 20,5 ile ülkenin ikinci büyük partisi konumunda.

Aşırı sağ partiler Avusturya'da, Hollanda'da da oylarını ve etkinliklerini artırmaya devam ediyor.

Bu durum Avrupa kıtasının daha fazla aşırı sağa kayması anlamına geliyor.

Aşırı sağın artan etkisi, her bir ülkenin önemli unsurlarından olan yabancıların daha tedirgin olmasına yol açıyor. 

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