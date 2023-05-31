Fukuşima santralini inceleyen Güney Koreli ekip, ek analize ihtiyaç olduğunu açıkladı

Güney Koreli uzmanlardan oluşan 21 kişilik ekip, Japonya'daki söz konusu tesisin atık tahliyesini denetlemek amacıyla 6 gün süren incelemelerin ardından ülkelerine geri döndü.

Nükleer Güvenlik Komisyonu Başkanı Yoo Guk-hee, yaptığı açıklamada, Fukuşima nükleer santralinin atık tahliyesine ilişkin ciddi bir ilerleme kaydedildiğini ancak araştırmanın tamamen ve daha doğru sonuçlanması için ek analiz yapılması gerektiğini söyledi.

Ekibin, santralin Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi’ni (ALPS) ve arıtılmış suyun okyanusa boşaltılacak kadar güvenli olup olmadığını incelediğini kaydeden Yoo, ilgili bütün ekipmanların tahliye işlemi için kurulmuş olduğunu belirtti.

Yoo, ekibin hem yetkililer ile görüştüğünü hem de sahada incelemeler yaptığını kaydederek, atık tahliyesi için gerekli olan ekipmanların güvenli şekilde çalıştığını ve acil bir durum çıkması ihtimaline karşı da ilave önlem alındığını ifade etti.

Güney Kore ve Japonya'yla beraber çalışıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio arasında 7 Mayıs’ta yapılan görüşmede, atık tahliye planı hakkında endişeleri bulunan Seul yönetiminin Fukuşima nükleer santrali ziyaretine yeşil ışık yakılmıştı.

Bunun ardından Güney Kore ve Japonya, 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunami nedeniyle nükleer sızıntı meydana gelen Fukuşima'daki nükleer santralin atık tahliyesini denetlemede birlikte çalışma kararı almıştı.

Buna göre, Güney Koreli 21 kişilik ekibin atık tahliye planını incelemek üzere Fukuşima nükleer santralini 6 günlüğüne ziyaret edeceği belirtilmişti.

Tahliye süreci 2 yıl sürebilir

Nükleer santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, ALPS sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Japonya'nın radyoaktif atık suyunun tahliyesi planına göre, trityum elementi içeren atık su, deniz suyu kullanılarak ve sulandırılarak seyreltilecek.

Tesis işleticisi TEPCO, günden güne artış gösteren suyu, denizin altına inşa ettiği borularla santralden bir kilometre açıkta, periyotlar halinde okyanusa bırakacak.

Atık suyun denize tahliye sürecinin iki yıl süreceği tahmin ediliyor.