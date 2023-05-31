Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.05.2023 13:55

Almanya’da aşırı solcu kadına 5 yıl 3 ay hapis cezası

Almanya’da Neonazilere yönelik saldırlar düzenlediği suçlamasıyla yargılanan aşırı solcu Lina E, 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya’da aşırı solcu kadına 5 yıl 3 ay hapis cezası

Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davada baş sanık 28 yaşındaki Lina E’ye suç örgütüne üye olmaktan 5 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Davada Lina E. ile yargılanan 28 ila 37 yaşlarındaki 3 kişi de suç örgütüne üye olmak ve örgüte yardım etmekten 2 yıl 5 ay ila 3 yıl 3 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Mahkeme Başkanı Hans Schlüter-Staats cezaları açıkladıktan sonra mahkeme salonunda yükselen protesto seslerinden dolayı duruşmaya ara verdi.

Mahkeme binasının dışında Lina E. ile dayanışma göstermek için çok sayıda kişi toplandı.

Federal Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, sanıkların 2018-2020 yıllarında Leipzig, Wurzen ve Eisenach kentlerinde toplam 13 kişinin yaralandığı Neonazilere yönelik saldırlar düzenlediği, Lina E’nin bu saldırılarda grubun lideri olduğu ifade edildi.

İddianamede Kasım 2020’de gözaltına alınan Lina E'ye 8 yıl hapis cezası verilmesi talep edildi.

Savunma avukatları ise davanın “siyasi” olduğunu savunarak müvekkillerinin beraatini istedi.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Sudan basını, ordunun Cidde müzakerelerine katılımı askıya aldığını yazdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
Bali'de araç kiralama şirketinin sahibi, kripto parayla ödeme kabul ettiği için gözaltına alındı
14:09
Depremde hasar alan Balıklıgöl yeni görünümüne kavuşuyor
13:56
Fukuşima santralini inceleyen Güney Koreli ekip, ek analize ihtiyaç olduğunu açıkladı
13:51
Adana'da şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi
13:49
Avrupa'da aşırı sağ tehlikesi: Parti oyları yükselişe geçti
13:54
Sudan basını, ordunun Cidde müzakerelerine katılımı askıya aldığını yazdı
Bitkin halde bulunan angıt ve yavruları doğaya salındı
Bitkin halde bulunan angıt ve yavruları doğaya salındı
FOTO FOKUS
Aracıyla çekici rampasına çıkıp metrelerce uçtu
Aracıyla çekici rampasına çıkıp metrelerce uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ