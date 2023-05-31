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Dünya
AA 31.05.2023 14:48

İsrail, İtalya'da tekne kazasında ölen vatandaşının Mossad üyesi olduğunu kabul etti

İsrail, İtalya'nın kuzeyindeki Maggiore Gölü'nde meydana gelen tekne kazasında ölen vatandaşının, dış istihbarat teşkilatı Mossad için çalıştığını kabul etti.

İsrail, İtalya'da tekne kazasında ölen vatandaşının Mossad üyesi olduğunu kabul etti

İsrail hükümeti basın ofisinden, Mossad adına yapılan yazılı açıklamada, İtalya'da tekne kazasında ölen İsrail vatandaşının emekli Mossad üyesi olduğu belirtildi.

Mossad'ın "emekliliğinden sonra da İsrail'in güvenliği için çalışan azimli ve profesyonel meslektaşını" kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail vatandaşının naaşının ülkeye getirildiği, Mossad'da görev yaptığı için başka detay verilemeyeceği aktarıldı.

İtalya'nın kuzeyindeki Maggiore Gölü'nde 28 Mayıs akşamı meydana gelen kazaya dair çıkan ilk haberlerde, bir gezinti teknesinin olumsuz hava koşulları sebebiyle alabora olduğu belirtilmişti.

Ölenlerin doğum günü kutlaması için bir araya gelen turistler olduğu iddia edilse de İtalyan basınında "007'lerin tekne kazası" başlıklarıyla çıkan haberler, teknede İtalyan ve İsrailli istihbarat görevlilerinin olduğunu ortaya koymuştu.

Hayatını kaybedenlerden 62 yaşındaki Claudio Alonzi ile 53 yaşındaki Tiziana Barnobi'nin İtalyan Enformasyon ve Dış Güvenlik Ajansı (AISE) mensubu, İsraillinin ise 53 yaşındaki emekli güvenlik görevlisi Shimoni Erez olduğu kaydedilmişti. Tekne faciasında ölen diğer kişinin ise teknenin kaptanının eşi ve İtalya'da oturum izni bulunan 50 yaşındaki Rus vatandaşı Anna Bozhkova olduğu ifade edilmişti.

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