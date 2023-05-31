Uzay mekiği Ax-2, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan döndü

"Ax-2" ismiyle gerçekleştirilen seyahati tamamlayan 4 kişilik ekip, yaklaşık 12 saat süren yolcuğun ardından ABD'nin Florida eyaletine indi.

Ax-2 seferine, tecrübeli NASA astronotu Peggy Whitson (kaptan) ve Tennesseli iş insanı John Shoffner (pilot) ile Suudi Arabistanlı göğüs kanseri araştırmacısı Rayyane Bernavi ve Suudi savaş pilotu Ali Karni de özel astronot olarak yer aldı.

"Axiom Space" şirketinin ikinci ticari uçuşunda bulunan Bernavi, uzaya giden ilk Suudi Arabistanlı kadın oldu.

Yaklaşık 8 gün süren Ax-2 seferinde Bernavi ve Karni, uzay istasyonundaki mikro yer çekimi ortamına uygun kök hücre araştırması yaptı.

Araştırmacıların, uzay istasyonundaki laboratuvarın yer çekiminin olmaması nedeniyle bilimsel çalışmalarında daha iyi sonuçlar elde etmesini sağladığı belirtilirken Bernavi ve Karni ikilisi toplamda 20 araştırma ve bilimsel proje üzerinde çalıştı.

Suudi Arabistan Uzay Kurumu, Eylül 2022'de, "2030 Vizyonu" kapsamında bir uzay programının başlatıldığını duyurmuştu. Bununla uzay sanayisi sektöründen istifade etmenin ve bu alandaki araştırmalara katkıda bulunmanın amaçlandığı belirtilmişti.