Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.05.2023 15:51

Uzay mekiği Ax-2, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan döndü

ABD'li uzay şirketi "Axiom Space"in Suudi Arabistanlı astronotların da bulunduğu ikinci ticari uzay mekiği Ax-2, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dönüş yaptı.

Uzay mekiği Ax-2, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan döndü

"Ax-2" ismiyle gerçekleştirilen seyahati tamamlayan 4 kişilik ekip, yaklaşık 12 saat süren yolcuğun ardından ABD'nin Florida eyaletine indi.

Ax-2 seferine, tecrübeli NASA astronotu Peggy Whitson (kaptan) ve Tennesseli iş insanı John Shoffner (pilot) ile Suudi Arabistanlı göğüs kanseri araştırmacısı Rayyane Bernavi ve Suudi savaş pilotu Ali Karni de özel astronot olarak yer aldı.

"Axiom Space" şirketinin ikinci ticari uçuşunda bulunan Bernavi, uzaya giden ilk Suudi Arabistanlı kadın oldu.

Yaklaşık 8 gün süren Ax-2 seferinde Bernavi ve Karni, uzay istasyonundaki mikro yer çekimi ortamına uygun kök hücre araştırması yaptı.

Araştırmacıların, uzay istasyonundaki laboratuvarın yer çekiminin olmaması nedeniyle bilimsel çalışmalarında daha iyi sonuçlar elde etmesini sağladığı belirtilirken Bernavi ve Karni ikilisi toplamda 20 araştırma ve bilimsel proje üzerinde çalıştı.

Suudi Arabistan Uzay Kurumu, Eylül 2022'de, "2030 Vizyonu" kapsamında bir uzay programının başlatıldığını duyurmuştu. Bununla uzay sanayisi sektöründen istifade etmenin ve bu alandaki araştırmalara katkıda bulunmanın amaçlandığı belirtilmişti.

ETİKETLER
Suudi Arabistan NASA ABD
Sıradaki Haber
Macron, Kosova'da yaşanan gerilimden yerel makamları sorumlu tuttu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:18
12 ilde terör örgütlerine operasyon: 20 gözaltı
17:14
Yağışlar ne zaman azalacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı...
17:12
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
17:07
Myanmar’da mahkeme, 3 yıl hapis cezası bulunan gazeteciye 10 yıl daha hapis cezası verdi
17:08
AB'den çalışanlarına: Kritik işlerde yapay zeka kullanmayın
17:01
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Erdoğan gönlümüzde taht kurdu
Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sele neden oldu
Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sele neden oldu
FOTO FOKUS
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Erdoğan gönlümüzde taht kurdu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Erdoğan gönlümüzde taht kurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ