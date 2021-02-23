Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden soğukların vurduğu Teksas'a gidiyor
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Biden, geçen hafta hayatı felç eden kutup soğuklarından etkilenen Teksas'ı cuma günü ziyaret edecek.
Joe Biden, eşi Jill Biden ile Teksas'ın Houston kentine gidecek.
Biden, kutup soğukları sebebiyle ciddi elektrik ve su kesintileri yaşanan Teksas'ı cuma günü ziyaret ederek Houston kentinde yetkililerden son durumla ilgili bilgi alacak.
60 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 11 Şubat'tan itibaren Teksas başta olmak üzere birçok bölgeyi etkileyen aşırı soğuklar ve buna bağlı kazalar nedeniyle yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetti.
Büyük felaket ilan edildi
ABD Başkanı Biden, Teksas eyaletinde "büyük felaket" ilan ederek eyalete federal yardım emri vermişti.
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