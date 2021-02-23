İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 303 bin 850 testte 13 bin 314 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 832 bin 162'ye ulaştı.

Ülkede, bugün itibarıyla 387 bin 948 aktif COVID-19 hastası bulunduğu açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı, dünden bugüne 356 artarak 96 bin 348'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 12 bin 898 artışla 2 milyon 347 bin 866'ya ulaştı.

3 milyon 647 bin 651 kişi aşılandı

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 3 milyon 647 bin 651 oldu. Aşılananların 1 milyon 338 bin 877'sinin, ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Bu arada, başkent Roma'da bir ortaokulda bir kişide COVID-19’un Brezilya'da görülen daha bulaşıcı türüne rastlanması sebebiyle okulda eğitime 5 gün ara verildi.

Diğer yandan, ülkenin kuzeyindeki Brescia kentinde de yeni vaka sayılarının COVID-19'un daha bulaşıcı türlerinin etkisiyle hızla yükselince Lombardiya Bölge Yönetimi, Brescia ve çevre beldeleri turuncu ile yüksek risk kategorisine almaya karar verdi. Böylece, bölgede yayılımın önüne geçmek için serbest dolaşımı kısıtlanacak.