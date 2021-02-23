Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 19:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'de aşı karşıtı doktorun lisansı iptal edildi
İsrail'de yeni tip koronavirüsün (COVID-19) varlığını kabul etmeyen ve virüse karşı halkın aşılanmasına karşı çıkan bir doktorun klinik açmak için verilen sağlık lisansı iptal edildi.
Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, Sağlık Bakanlığının Arieh Avni isimli doktorun sağlık lisansını iptal ettiği bilgisi paylaşıldı.
Avni'nin "kısa süre önce" vaka sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle "İsrail'in Wuhan'ı" olarak nitelenen Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde klinik açtığı ifade edildi.
İsrailli doktorun sosyal medyada COVID-19 hakkında yanlış bilgiler içeren yazılar yayınladığı, bazı kişilere para karşılığında sahte aşılama sertifikası ve maske takmaktan muafiyet belgesi önerdiği ileri sürüldü.
Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı yaklaşık 210 bin nüfusa sahip Bney Brak kentinde her 5 kişiden birinin COVID-19'a yakalanması dikkati çekiyor.
Etiketler: Koronavirüs İsrail Koronavirüs Aşısı
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