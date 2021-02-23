Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, Sağlık Bakanlığının Arieh Avni isimli doktorun sağlık lisansını iptal ettiği bilgisi paylaşıldı.

Avni'nin "kısa süre önce" vaka sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle "İsrail'in Wuhan'ı" olarak nitelenen Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde klinik açtığı ifade edildi.

İsrailli doktorun sosyal medyada COVID-19 hakkında yanlış bilgiler içeren yazılar yayınladığı, bazı kişilere para karşılığında sahte aşılama sertifikası ve maske takmaktan muafiyet belgesi önerdiği ileri sürüldü.

Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı yaklaşık 210 bin nüfusa sahip Bney Brak kentinde her 5 kişiden birinin COVID-19'a yakalanması dikkati çekiyor.