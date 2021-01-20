Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz aylarda son zamanların en büyük ırkçı şiddetlerine ve bu şiddetin yarattığı protestolara şahit oldu.

Özellikle Trump yönetiminde geçen 4 yılda siyahiler, göçmenler ve Müslümanlara uygulanan kontrolsüz güç nedeniyle ülkede tansiyon hiç düşmedi.

2020'nin ilk yarısı, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından başlayan protestolarla geçti.

Protestocular, yaşanan şiddetten Trump yönetimini ve güvenlik güçlerinin ırkçı tutumunu sorumlu tuttu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise siyahilere uygulanan şiddeti eleştirdi ancak polis teşkilatlarını kapatma taleplerine mesajı çok net oldu:

"Artık ülkemizde daha az suç işleniyor. Ben bununla gurur duyuyorum. Polislerimizi terhis etmiyoruz."

[Fotoğraf: Getty]

Irkçı tehdidin genç temsilcisi: Kyle Rittenhouse

Siyahi öfke ABD'nin dört bir yanını sararken, savaş alanına dönen sokaklarda bu kez Trump yanlısı polis destekçileri kendilerini gösterdi.

Kyle Rittenhouse...

Beyaz üstünlükçü tehdidin o protestolardaki yüzü oldu.

17 yaşındaki Rittenhouse, George Floyd protestolarında 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ağır yaraladı.

O yaşta birinin sokaklarda silahla serbestçe nasıl dolaşabildiği hayretle sorgulanırken, ortaya çıkan videoda polis ona şöyle söylüyordu:

“Size minnettarız, gerçekten öyleyiz.”

Tarihe geçen kanlı baskının mimarları

Kanlı protestolarla geçen 2020'nin ardından Trump'ın seçimi kaybetmesi ve 6 Ocak'taki Kongre baskını, ülkedeki beyaz üstünlükçü tehdidi daha fazla ortaya çıkardı.

3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunda Trump destekçileri Kongre binasını bastı, 5 kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı.

Kongre baskınında öne çıkan aşırı sağcı grup, Proud Boys (Gururlu Çocuklar) oldu.

Proud Boys'un yanı sıra Oath Keepers (Yemin Muhafızları), Three Percenters (Yüzde Üç), Boogaloo Bois gibi, aşırı sağcı ve beyaz üstünlükçü grupların baskında yer aldığı açıklandı.

Ancak adı geçen bu gruplar, ABD'de beyaz öfkeden oluşan buz dağının sadece görünen yüzü.

ABD'de 576 hükümet karşıtı aşırılıkçı grup aktif

ABD’nin önde gelen sivil haklar gruplarından The Southern Poverty Law Center, 2019'da 181'i milis olmak üzere 576 hükümet karşıtı aşırılıkçı grup belirledi.

Aslında bu, 2018'de belgelenen 612 grupta bir azalma olduğunu temsil ediyor ve aynı zamanda 2012'de aktif olan 1360 gruptan çok daha az.

Donald Trump yönetiminde aktif gruplardaki bu düşüş, Cumhuriyetçi başkanların görevde olduğu dönemlerde ortak bir tarihsel durum.

The Southern Poverty Law Center, 2019'daki hükümet karşıtı grupların kendilerini genel olarak “’Yeni dünya düzeni'ne karşı çıkan, temelsiz komplo teorileriyle meşgul olan veya bunları savunan ya da aşırı hükümet karşıtı doktrinlere bağlı kalan” olarak tanımladığını belirtiyor.

Buna göre, "derin devlet" gibi komplo teorilerine eğilimli bir başkanları olduğunu ve grupların artık kendilerini uzun süredir devirmeye çalıştıkları federal hükümetle aynı tarafta bulduklarını ekleyerek devam ediyorlar.

Bu, beyaz milliyetçiliğe, özellikle de Müslümanlara ve göçmenlere karşı düşmanlığa odaklanmayı artırdı.

Joe Biden’ın başkanlığa seçilmesi ve Trump'ın seçimlerin hileli olduğuyla ilgili açıklamalar yapması da bu tabanın harekete geçmesi, hükümeti yeniden hedef alması ve onu devirmeye yönelik hissiyatın geri dönmesine neden oldu.

Sonuçlarını 6 Ocak’taki kanlı Kongre baskını ve Ulusal Muhafızların başkent Washington sokaklarında konuşlandırılmasıyla tüm dünya gördü.

Şimdi, The Southern Poverty Law Center tarafından belirlenen ABD'deki aşırılıkçı gruplara göz atalım...

Proud Boys (Gururlu Çocuklar)

Kanadalı-İngiliz sağcı aktivist Gavin McInnes tarafından 2016 yılında kurulan Proud Boys, aşırı sağcı, göçmen karşıtı, tamamı erkeklerden oluşan bir grup.

Grubun adı, Disney filmi Aladdin'in müzikal versiyonundan bir şarkıdan geliyor.

Grup üyelerinin çoğunun sokak şiddeti geçmişi bulunuyor.

Trumpçı fikirleri ve geleneksel cinsiyet rollerini savunan grup üyeleri, kendilerini batılı bir şovanist olarak tanımlıyor.

Üyeler genellikle üzerinde sarı şeritler bulunan siyah tişörtler ve üzerinde "Make America Great Again" şapkalar giyiyor. Bazı üyeler ise üzerinde "Antifa avlanma izni" yazan miğferler takıyor.

Oath Keepers (Yemin Muhafızları)

ABD'deki en büyük hükümet karşıtı radikal gruplardan biri olan Oath Keepers, 2009 yılında Las Vegas'ta kuruldu.

Kurucusu Yale Hukuk Fakültesi mezunu ve eski ABD Ordusu paraşütçüsü Stewart Rhodes.

Bireysel silahlanma taraftarı grup, hem aktif görevde hem de emekli on binlerce kolluk kuvveti yetkilisinin kendilerine üye olduğunu iddia ediyor.

Gruba göre ABD'deki silahsızlandırma talepleri, hükümet karşıtı gruplara karşı olanların elindeki en büyük silah.

Üyeler, "Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını yabancı ve yerli tüm düşmanlara karşı desteklemek ve savunmak" için kolluk kuvvetlerine veya orduya katılmayı hayatları boyunca destekleyeceklerini savunuyor.

ACT for America (Amerika İçin ACT)

Grubu 2007 yılında kuran Brigitte Gabriel, ACT for America'nın 11 Eylül saldırılarına bir yanıt olarak başlatıldığını, "vatandaşları ve seçilmiş yetkilileri ulusal güvenliği sağlamak ve terörizmi yenmeyi içeren politikaları etkilemek için" eğittiğini iddia ediyor.

Grup daha çok müslüman karşıtlığıyla ön planda.

Gabriel, Müslümanların "ABD'nin sadık vatandaşları olamayacağını" söylüyor ve Müslüman karşıtı yasaların devreye girmesi için çalışmalar yapıyor.

American Freedom Party (Amerikan Özgürlük Partisi)

Amerikan Özgürlük Partisi (eski adıyla Amerikan Üçüncü Pozisyonu, A3P) Ekim 2009'da Las Vegas'ta kuruldu.

Beyaz üstünlükçülüğü savunan grup, göçmen karşıtlığıyla ön plana çıkıyor.

Tüm göçmenlik faaliyetlerinin derhal sona ermesini ve tüm izinsiz göçmenlerin mümkün olan en kısa sürede sınır dışı edilmesini istiyor.

Grup ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının nerede ve kiminle eğitim alacağını seçme hakkı olması gerektiğini savunuyor.

American Border Patrol / American Patrol (Amerikan Sınır Devriyesi / Amerikan Devriyesi)

1992 yılında Arizona'da Glenn Spencer tarafından kurulan grup, göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkıyor. Bölgedeki en tehlikeli ve ölümcül göçmen karşıtı grup olarak tanımlanıyor.

Grup üyeleri, Meksikalı göçmenleri ABD'ye suç, uyuşturucu ve sefalet getirmekle suçluyor.

Göçmenler 'ABD içinde bulunan kanserler'e benzetiliyor.

Grubun kurucusu, göçmen karşıtı ideolojilerini şu sözlerle özetliyor:

"Bir istila, orman yangını gibi Amerika'ya yayılıyor, çeteleri, uyuşturucuları ve yabancı bir kültürü Amerika'nın tam merkezine getiriyor. Milletimizin tam kalbinde yer alan kültür kanserine son verecek liderlerle Amerika ve Batı medeniyeti kurtarılmalıdır."

Aryan Brotherhood (AB) (Aryan Kardeşliği)

Temeli 1964'te atılan grup, beyaz üstünlükçü ideolojiye sahip. Bir suç örgütü olarak AB, uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, fuhuş ve kumar faaliyetlerinde kendini gösteriyor.

Bugün toplamda yaklaşık 20 bin Aryan Brotherhood üyesi olduğu tahmin ediliyor.

AB'nin en güçlü olduğu yer ise hapishaneler. Grubun üyeleri ABD hapishane nüfusunun yüzde 1'inden azını oluştururken, tüm hapishane cinayetlerinin yüzde 18'inden sorumlular.

AB üyeleri arasında dövme yaptırmak oldukça popüler.

En sık kullanılan figürler arasında 666 sayısı, gamalı haçlar, AB kısaltması ve Hitler'in SS'sini temsil eden yonca var.

The Base (Baz)

Beyaz üstünlükçü grup, 2018 yılında Washington'da kuruldu. Kurucusu ve lideri Rinaldo Nazzaro, Norman Spear ve Roman Wolf takma adları altında faaliyet gösteriyor.

Grup, üyelerini hükümete karşı silahlı bir direniş göstermeye hazırlamak için eğiten antisemitik bir ağ.

Büyük ölçüde şifrelenmiş çevrimiçi ağlar aracılığıyla organize edilmiş olsalar da, The Base üyeleri saldırı silahlarıyla eğitilerek hayatta kalma becerilerini sınamak için yüzyüze buluşuyor.

The Base, toplumun yıkılmaya itilmesi gerektiğine inanıyor, böylelikle yıkıntılardan beyaz bir etnik toplum yükselebilir.

Blood & Honor (Kan&Onur)

İngiltere merkezli Blood & Honor, ırkçı dazlak çetelerin oluşturduğu uluslararası bir koalisyon.

Blood & Honor America Division olarak bilinen bir bölüm, 2005 yılında dazlak grubu Volksfront tarafından Kuzey Amerika'da yeniden kuruldu ve saflarında dazlak, neo-Nazi ve Hıristiyan kimliği taraftarlarını içeriyor.

Grubun ideolojisini ise Blood & Honor kurucusu Ian Stuart Donaldson'un şu açıklaması özetliyor:

"Biz ve Avrupalı ​​yoldaşlarımız her şeyden önce inançlı olmalıyız. Düşmanlarımız güçlü ve şu anda sayıca görece zayıfız, ancak ruh olarak rakipsiziz. Avrupa ırklarının hayatta kalma mücadelesinde başarısız olursak, Avrupa medeniyetiyle birlikte yok ediliriz ve kalbimizle kabul etmeliyiz ki, eğer zafer bizimse, eninde sonunda düşmanlarımızla en acımasız şekilde mücadele etmemiz gerekir."

The Brotherhood of Klans (BOK) (Klanların Kardeşliği)

1996 yılında kurulan The Brotherhood of Klans, Amerikan nefret gruplarının en eskisi ve en kötü şöhretlisi Ku Klux Klan ideolojisiyle hareket ediyor.

Grubun siyahilerden göçmenlere, Yahudilerden Katoliklere kadar geniş bir nefret kitlesi var.

Ancak bu grubun esas hedefi ülkedeki yasa dışı göçmenler.

Grup web sitesinde göçmenlere karşı üyelerine şu mesajı veriyor:

"Yasa dışı göçmenlerle mücadeleye hazır mısınız? Harekete geçmenin tam zamanı! Hükümetimiz onları durdurmayacak, biz duracağız. Bu yasa dışı Meksikalılara savaş ilan etme zamanı. Irk savaşı aramızda."

EURO (Avrupa-Amerikan Birlik ve Haklar Örgütü)

Grup, 2000 yılında, Los Angeles'ta eski Klan lideri ve neo-Nazi David Duke tarafından kuruldu.

Beyaz üstünlükçü ve Yahudi karşıtı grup, "Yahudi medyası ve genel olarak Yahudiler, Beyaz Amerika'yı yeniden kurmak istediğimiz için bize saldıracaklar. Yahudiler, Beyaz ırkın düşmanıdır ve Amerika'nın 'esmerleşmesinden' büyük ölçüde sorumludurlar" diyor.

11 Eylül terörünün ise İsrail'in suç politikalarına destekten dolayı yaşandığını iddia ediyor.