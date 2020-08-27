ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolarda açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

17 yaşındaki Kyle Rittenhouse, 2 kişinin ölümü ve 1 kişinin ağır yaralanmasıyla ilgili "birinci derece kasıtlı cinayetten" yargılanmak üzere tutuklandı.

Yarı otomatik tüfeğiyle caddenin ortasından göstericilere doğru ateş açan Rittenhouse'un geçmişinde dikkat çeken detaylar ABD medyasında yer aldı.

O detaylarda en öne çıkan nokta, Kyle Rittenhouse'un polise desteği ve silahlı fotoğrafları oldu.

Zira saldırıda insanları öldürmek için kullandığı silahla, daha önce sosyal medyadan farklı videolar paylaştığı ortaya çıktı.

İşte Rittenhouse hakkında öne çıkanlar...

"Mavi yaşamlar önemlidir"

Chicago Tribune'de yer alan habere göre, Kyle Rittenhouse'un sosyal medya sitesi Facebook'taki sayfasında uzun namlulu bir tüfek tutan ve “Blue Lives Matters" (Mavi yaşamlar önemlidir) logosuyla çerçevelenmiş bir resmi var.

Bu logo ve slogan, "Black Lives Metters" (Siyahi yaşamlar önemlidir) destekçilerine karşı polisleri destekleyenler tarafından kullanılıyor.

[Fotoğraf: Boston Global]

Rittenhouse'un farklı gönderilerinde, hayatını kaybeden memurları onurlandıran paylaşımlar yaptığı da görüldü.

Rittenhouse'un annesinin Facebook sayfasındaki fotoğraflara göre, Kyle Rittenhouse kolluk kuvvetlerine ilgi gösteren gençlere yönelik bir gençlik programına katıldı ve 2017 yılında yerel kamu güvenliğinin parçası oldu.

[Fotoğraf: Facebook]

Saldırıdan hemen önce çekilen bir fotoğrafta da protestocular tarafından duvara yazılan slogan ve grafitileri silen bir ekibe katıldığı görülüyor.

[Fotoğraf: Getty]

Trump mitingi ve silah ateşleme videoları

Rittenhouse'un ayrıca geçtiğimiz ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın Iowa'da düzenlediği bir mitinge katıldığı ortaya çıktı.

Şu günlerde ABD'de yasaklanması gündemde olan sosyal medya platformu TikTok'tan paylaştığı videoda, ABD Başkanı için tezahurat yaptığı ve mitingi ön sıralardan izlediği görüldü.

İkinci bir TikTok hesabı daha bulunan Rittenhouse'un yarı otomatik bir tüfekle hedefi vurmaya çalıştığı bir video daha ortaya çıktı.

O tüfeğin, salı gecesi taşırken görülen tüfekle aynı olduğu iddia ediliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Polisten silahlı Rittenhouse'a: Size minnettarız

Saldırının ardından sosyal medyada en fazla tartışılan konulardan biri de 17 yaşında bir gencin elinde tüfekle serbest şekilde dolaşması oldu.

Sosyal medya sitesi Twitter'da ortaya çıkan 19 saniyelik klipte ise polisin, aralarında silahlı Rittenhouse'un da olduğu bir gruba şişelenmiş bir su verdiği ve teşekkür ettiği görüldü.

Videoda Rittenhouse, "İnsanlar yaralanıyor ve işimin bir parçası da insanları korumak. Biri incinirse, ben zarar görüyorum. Bu yüzden tüfeğim var. Kendimi açıkça korumalıyım. Ama aynı zamanda ilaç setim de var" diyor.

Aynı videoda zırhlı araçtaki memurların, sokağa çıkma yasağı olan bölgedeki bir sokakta bulunan ve ateşli silah taşıyamayacak kadar genç gruba, "Size minnetarız. Gerçekten minnetarız" dediği duyuluyor.

Rittenhouse'un 2017-2018'de liseye gititği ancak devam etmediği de öğrenildi. Bir dönem cankurtaranlık yaptığı açıklanan saldırganın geçen hafta, ehliyetsiz araç kullanmak ve hız sınırını aşmaktan ceza aldığı bilgisi edinildi.

Ne olmuştu?

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde dün gece düzenlenen protestolarda, beyaz bir Amerikalı tarafından açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de ağır yaralanmıştı.

Olay yerinde çekilen bir videoda, sonradan Rittenhouse olduğu belirtilen bu kişinin yarı otomatik tüfeğiyle caddenin ortasından göstericilere doğru ateş açtığı görülmüştü.

Blake'in çocuklarının gözünün önünde vurulması halkı sokağa döktü

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda, siyahi Jacob Blake ağır yaralanmıştı.

Amerikan medyasına konuşan Blake'in babası, oğlunun vücudunda 8 kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını söylemişti.

Sosyal medyadaki bir videoda polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında arkasından defalarca ateş ettiği görülmüştü. Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğu sırada 3 çocuğunun da arabada bulunduğu belirtilmişti.

Polis ise "aile içi bir olay" ihbarı üzerine olay yerine gittiği açıklamasını yapmıştı.

ABD, mayısta da Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 aydan uzun süren şiddet içerikli protestolara sahne olmuştu.