Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar azaldı, sermaye çıkışı yükseldi
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar, 28,9 milyar dolardan 1,4 milyar dolara gerilerken, Rusya'dan sermaye çıkışı yüzde 120,2 artarak 47,8 milyar dolara yükseldi.
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 95 azalarak 1,4 milyar dolara düştü.
Yabancı yatırım azaldı, sermaya çıkışı arttı
Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 95 azalarak 28,9 milyar dolardan 1,4 milyar dolara geriledi.
Ülkeden sermaye çıkışı ise 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 120,2 artarak 47,8 milyar dolara yükseldi.
Açıklamada, ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen kaynaklandığı belirtilerek, bankaların bu dönemde yurt dışındaki yükümlülüklerini yerine getirdiği kaydedildi.
Etiketler: Rusya
Sıradaki Haber
"Şuşa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olsun çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz