Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 16:53Son Güncelleme: Kaynak: Daily Mail
Arjantin'deki dinozor fosili: Bilinen en büyük kara hayvanı olabilir
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Arjantin'de, 98 milyon yıllık fosili bulunan dinozorun, şu ana kadar tespit edilen en büyük kara hayvanı olabileceği bildirildi.
Bilim insanları, titanozor cinsinden olduğu düşünülen dinozorun kemik yapısını incelemeyi sürdürüyor.
Kalıntılar üzerinde yapılan çalışmaların, titanozor sauropod dinozorların milyonlarca yıl önce nasıl yaşadığına dair yeni bilgiler elde edilmesine katkı sağlaması bekleniyor.
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