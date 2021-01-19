Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 14:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA, NHK
Japonya'da zincirleme kaza: En az 130 araç mahsur kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Japonya'nın Osaki kentinde yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi; çok sayıda araç birbirine girdi.
Otomobil, yolcu otobüsü ve TIR'ların karıştığı kazada en az 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Japonya
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