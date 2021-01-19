Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de, 10 dakika şarjla 400 kilometre yol yapan araç bataryası geliştirildi
Fosil yakıtla çalışan arabaların yerine elektrikli olanlar yaygınlaşıyor ancak şarj sorunu insanları kaygılandırıyor. ABD'de geliştirilen yeni elektrikli araç bataryası, bu kaygıyı büyük ölçüde ortadan kaldıracak nitelikte.
ABD'de geliştirilen elektrikli araç bataryası özellikleriyle dikkat çekiyor.
10 dakikada şarj olan batarya, hızlı şarj olurken ısınmıyor; tek dolumda 400 kilometre yol yapabiliyor.
Uzun ömürlü olması da bataryanın özellikleri arasında yer alıyor.
Etiketler: ABD Elektrikli Araç
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