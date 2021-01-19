Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'dan ikinci COVID-19 aşısı açıklaması: Etkinliği yüzde 100
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya’nın COVID-19'a karşı geliştirdiği “EpiVakKorona” adlı ikinci potansiyel aşının virüse karşı yüzde 100 etkili olduğu öne sürüldü.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, Vektör Araştırma Merkezi'nce geliştirilen "EpiVakKorona" aşı adayının 1. ve 2. faz klinik deney sonuçlarına dair değerlendirmelerini açıkladı.
Aşıların etkinliği, immünolojik ve önleyici boyutlardan değerlendirildirilirken, “EpiVakKorona aşısının immünolojik etkinliği yüzde 100 seviyesindedir” açıklaması yapıldı.
Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus COVID-19 aşısı “Sputnik V” 11 Ağustos 2020’de, ikinci aşı “EpiVakKorona” ise 14 Ekim 2020’de tescil edilmişti.
Rusya’da halkın COVID-19’a karşı aşılanma süreci ise 11 Aralık’ta başlamıştı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Rusya
Son Haberler
- 16:19
- 16:11
- 15:52
- 16:01
- 16:08
Sıradaki Haber
Afganistan'da bombalı saldırıda 10 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz