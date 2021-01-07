ABD gündemini sarsan Kongre baskını nedeniyle dün 3 ismin görevi bıraktığı Beyaz Saray'daki istifalar sürüyor.

Bir dönem Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğünü de yapan ve şu anda Trump'ın Kuzey İrlanda Özel Temsilcisi olan Mick Mulvaney, olayların ardından istifa ettiğini duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yardımcısı Pottinger'in görevden ayrıldığını bildirdi.

Pottinger'in istifa edeceği iddiaları dün basına yansımıştı.

Kongredeki olayların ardından Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifa etmişti.

Ulusal Güvenlik Danışmanının da istifa etmeyi düşündüğü iddiası

Öte yandan Amerikan basınına yansıyan iddialara göre, Beyaz Saray'daki başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor.

İddialara göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevinden ayrılmayı düşünen diğer isimler arasında yer alıyor.