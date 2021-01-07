Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 21:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik'ten Bosna Hersek'teki bir okula Türkçe dershanesi
Mehmetçik, Bosna Hersek'teki bir ilkokula Türkçe dershanesi yaparak yetkililere teslim etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bosna Hersek'teki bir okula Türkçe dershanesi yapıldığını duyurdu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bosna Hersek'te destek faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bölgede görev yapan Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığımızın, Jablanica İrtibat ve İzleme Timi bölgesinde yapımını tamamladığı Gorani İlköğretim Okulu Türkçe Dershanesi yetkililere teslim edildi" bilgisi paylaşıldı.
Bosna Hersek’te destek faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bölgede görev yapan Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığımızın, Jablanica İrtibat ve İzleme Timi bölgesinde yapımını tamamladığı “Gorani İlköğretim Okulu Türkçe Dershanesi” yetkililere teslim edildi. ????????pic.twitter.com/lka7adQAE1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Bosna Hersek
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