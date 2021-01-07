İtalya'da son 24 saatte 414 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 414 artarak 77 bin 291 oldu.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 18 bin 20 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 220 bin 361'e ulaştı.
Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı düne göre 2 bin 343 artarak 571 bin 55'e çıktı. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 16 artarak 2 bin 587’e yükseldi.
Moderna da onay geldi
Hayatını kaybedenlerin sayısı 414 artışla 77 bin 291, iyileşenlerin sayısı 15 bin 659 artışla 1 milyon 572 bin 15 oldu.
Bu arada, Covid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede aşılanan kişi sayısı bugün 326 bin 649 olarak güncellendi.
Öte yandan, İtalyan Eczacılık Ajansı (AIFA), Pfizer/Biontech aşısından sonra Moderna aşısına da onay verdi.