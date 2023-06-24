Beyaz Saray: Rusya'daki gelişmeleri takip ediyoruz, Biden bilgilendirildi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, Rusya ve Wagner arasındaki krize ilişkin açıklama yaptı.

Hodge, "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi." ifadelerini kullandı.

Sözcü Hodge, müttefikler ve ortaklarla Rusya'daki gelişmeleri görüşeceklerini açıkladı.

Rusya'da gerginlik

Wagner'in Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne süren Prigojin, "(Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

FSB, Rus güvenlik şirketi Wagner üyelerine, şirketin kurucusu Prigojin'in yakalanması çağrısında bulunmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Moskova'da güvenlik önlemleri artırılmıştı.