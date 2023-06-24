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Dünya
AA 24.06.2023 03:15

Beyaz Saray: Rusya'daki gelişmeleri takip ediyoruz, Biden bilgilendirildi

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürmesinin ardından ABD'den "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi" açıklaması geldi.

Beyaz Saray: Rusya'daki gelişmeleri takip ediyoruz, Biden bilgilendirildi
[Fotograf: AA]

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, Rusya ve Wagner arasındaki krize ilişkin açıklama yaptı.

Hodge, "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi." ifadelerini kullandı.

Sözcü Hodge, müttefikler ve ortaklarla Rusya'daki gelişmeleri görüşeceklerini açıkladı.

Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı
Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı

Rusya'da gerginlik

Wagner'in Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne süren Prigojin, "(Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Wagner lideri: Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz
Wagner lideri: Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz

Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

FSB, Rus güvenlik şirketi Wagner üyelerine, şirketin kurucusu Prigojin'in yakalanması çağrısında bulunmuştu.

Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı
Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Moskova'da güvenlik önlemleri artırılmıştı.

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