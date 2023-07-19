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Dünya
AA 19.07.2023 23:35

Beyaz Saray: Kuzey Kore sınırını geçen ABD'li askerle ilgili bilgi topluyoruz

Beyaz Saray, Kuzey Kore sınırını geçen ABD'li askerle ilgili bilgi toplamaya devam ettiklerini, askerin güvenliği ve ülkeye dönüşü konusunda aktif olarak çalıştıklarını açıkladı.

Beyaz Saray: Kuzey Kore sınırını geçen ABD'li askerle ilgili bilgi topluyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Jean-Pierre, Kuzey Kore sınırını geçen ABD askeri Travis King'in durumuyla ilgili Beyaz Saray, Savunma ve Dışişleri bakanlıkları ile Birleşmiş Milletler'in (BM) birlikte çalıştığını kaydetti.

Jean-Pierre, King'in durumu ve tam olarak nerede olduğuyla ilgili bilgileri toplamaya devam ettiklerini belirterek, henüz bu konuda bir şey söylemek için erken olduğunu ve bu bilgileri saptamanın zaman alabileceğini ifade etti.

ABD yönetiminin, King'in güvenliği ve ülkeye dönüşü için aktif olarak çalıştığını vurgulayan Jean-Pierre, (ABD'nin Kuzey Kore ile resmi diplomatik ilişkisi olmamasından ötürü) İsveç ve Güney Kore üzerinden King'in durumuyla ilgili yetkililerle temas halinde olduklarını söyledi.

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Jean-Pierre, İsveç'in bu kapsamda bir bilgiye ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili soruya ise şu an için paylaşacak herhangi bir bilgileri olmadığı yanıtını verdi.

Ukrayna yardımı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bugün duyurduğu Ukrayna'ya yardımının, kritik hava savunma yetenekleri içerdiğini anlatan Jean-Pierre, yardım paketinin ayrıca Ukrayna'nın daha iyi korumasına yardımcı olacak ilave ekipmanlar içerdiğini vurguladı.

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Jean-Pierre, bu yardımın özellikle "Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekildikten sonra Ukrayna'nın liman şehirlerine saldırılarını yenilediği için önemli" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü, Ukrayna'nın tahılını küresel pazarlara ulaştırma çabalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade edip bu kapsamda Ukraynalı çiftçilere destek olmak adına 250 milyon dolarlık fon sağlanacağını kaydetti.

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