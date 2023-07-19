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Dünya
AA 19.07.2023 23:20

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

BAE ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi, ekonomik ve kalkınma işbirliğini halklarının yararına ilerletmeyi ele aldıklarını kaydeden Al Nahyan, Erdoğan ile bölge halkının yararına olacak şekilde barış, istikrar ve refahı desteklemek için olumlu gelişmeler inşa etmenin önemini de görüştüklerini aktardı.

 


 

Görüşmeye ilişkin fotoğraflar da paylaşan Al Nahyan, "Abu Dabi'de Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

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BAE Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan
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