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Dünya
TRT Haber 19.07.2023 23:26

WhatsApp çöktü mü?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandı.

WhatsApp çöktü mü?
[Fotograf: AA]

Kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector, Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a  erişim sorunu yaşandığını duyurdu.

Kullanıcılar mesaj göndermede sorun yaşadığını belirtmişti.

Dünya genelinde yaşandığı belirtilen bu sorunun kaynağı henüz bilinmezken WhatsApp, "Bağlantı sorunlarını çözmek için hızla çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede sizi buradan bilgilendireceğiz." açıklamasının ardından "Ve geri döndük keyifli sohbetler" paylaşımını yaptı.

 


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