WhatsApp çöktü mü?

Kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector, Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sorunu yaşandığını duyurdu.

Kullanıcılar mesaj göndermede sorun yaşadığını belirtmişti.

Dünya genelinde yaşandığı belirtilen bu sorunun kaynağı henüz bilinmezken WhatsApp, "Bağlantı sorunlarını çözmek için hızla çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede sizi buradan bilgilendireceğiz." açıklamasının ardından "Ve geri döndük keyifli sohbetler" paylaşımını yaptı.