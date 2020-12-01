Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşşar Esed'in cinayet işleyen kuzeni cezası bitmeden hapisten çıkarıldı
Suriye rejiminin başındaki Beşşar Esed'in kuzeni Süleyman Esed, trafikte tartıştığı tuğgeneral rütbesindeki askeri öldürmekten aldığı 20 yıllık cezayı tamamlamadan hapisten çıkarıldı.
Suriye basınında yer alan haberlerde, Beşşar Esed'in amcasının oğlu Süleyman Esed'in, Tuğgeneral Hassan el Şeyh'i öldürmekten aldığı 20 yıllık hüküm süresinin 5. yılında serbest bırakıldığı ifade edildi.
Haberlerde, Süleyman Esed'in hapisten çıkarılmasına halkın tepkili olduğu belirtiliyor.
Süleyman Esed, 5 yıl önce Lazkiye kentinde trafikte tartıştığı Tuğgeneral Hassan el Şeyh'i ateşli silahla öldürmüştü.
Cinayetin işlendiği Lazkiye kentinde yaşayan vatandaşlar, Süleyman Esed'in idam cezasına çarptırılmasını istemişti.
Etiketler: Beşşar Esed Suriye Savaşı
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