Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 382 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 382 artarak 48 bin 628 oldu.
Vaka sayısı 13 bin 881 artarak 975 bin 951'e çıktı.
COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 840'ının durumu ağır.
Ülkede 31 eyaletten 27'si "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer alıyor.
Hürmüzgan, Sistan-Beluçistan, Fars, Gülistan eyaletleri ise daha düşük risk kategorilerinde olan "sarı" ve "turuncu" bölgeler arasında.
Etiketler: İran Koronavirüs
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