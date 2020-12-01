Vaka sayısı 13 bin 881 artarak 975 bin 951'e çıktı.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 840'ının durumu ağır.

Ülkede 31 eyaletten 27'si "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer alıyor.

Hürmüzgan, Sistan-Beluçistan, Fars, Gülistan eyaletleri ise daha düşük risk kategorilerinde olan "sarı" ve "turuncu" bölgeler arasında.