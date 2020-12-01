Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 14:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Almanya'da ırkçı 'Sturmbrigade 44' örgütü yasaklandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Almanya'da Nazi rejimini isteyen aşırı sağcı "Sturmbrigade 44" adlı örgüt yasaklandı.
Almanya'da polis, sabah saatlerinde 3 eyalette neonazi grubun 13 üyesinin evine operasyon düzenledi.
Grubun mal varlıklarına ve propaganda araçlarına el konuldu.
Örgüt, 2018’de bir trende, içinde silah ve örgüt amblemli tişört olan çantanın bulunması sonrası ortaya çıkarılmıştı.
Almanya İçişleri Bakanlığı, bu yıl "Combat 18" ve "Nordadler" adlı iki aşırı sağcı grubun faaliyetlerini de yasakladı.
Etiketler: Almanya
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