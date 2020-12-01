Almanya'da polis, sabah saatlerinde 3 eyalette neonazi grubun 13 üyesinin evine operasyon düzenledi.



Grubun mal varlıklarına ve propaganda araçlarına el konuldu.



Örgüt, 2018’de bir trende, içinde silah ve örgüt amblemli tişört olan çantanın bulunması sonrası ortaya çıkarılmıştı.



Almanya İçişleri Bakanlığı, bu yıl "Combat 18" ve "Nordadler" adlı iki aşırı sağcı grubun faaliyetlerini de yasakladı.