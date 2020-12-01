Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 426 kişide COVID-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 125 bin 602'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 1995 artarak, 76 bin 897'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 41 artarak, 1433'e çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 746 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da, 47 bin 272 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da, COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılmış, virüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırılmıştı.